Muğla’da Yaşlılar Haftası etkinlikleri iptal edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli/Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaşılılara yönelik alınacak tedbirler Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı tarafından paylaşıldı.

İl Müdürü toprakçı yaptığı açıklamada, "Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada yayılım gösteren koronavirüs (covid-19). ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik salgın ilan edildi. Ülkemizde de görülmeye başlayan virüs ile ilgili Bakanlıklarımız bir takım önlemler almış, almaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca “Yeni koronavirüs (COVID-19)” hastalığına karşı alarm düzeyi yükseltildiğinden, virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar kuruluşlarımızda ek önlemler alınması zorunluluğu doğmuştur" dedi.

Osman Toprakçı, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Engelli/Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce alınacak önlemler kapsamında, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yapılacak toplu etkinliklerin 10-16 Mayıs Aile Haftasına ertelenmesi, kuruluşlara dışarıdan yapılacak toplu ziyaretlere izin verilmemesi, akrabalar ile görüşmelerin kontrollü sağlanması, yaşlıların zorunlu haller dışında kuruluş dışına çıkmalarına izin verilmemesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin her kuruluşun kendi bünyesinde yapılması kararlaştırılmıştır "diye ifade etti.



