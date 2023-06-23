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Muğla'daki cinayetle ilgili yabancı uyruklu 2 sanığa müebbet hapis

23.06.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, bir kişinin iple boğulduktan sonra dere yatağına atılmasıyla ilgili yargılanan yabancı uyruklu 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar İngiliz Elizabeth O. (38) ile Irak uyruklu Hayder S. (32), öldürülen Kerim Bozan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanık Hayder S. son sözünde, "Kendimde suçluluk hissediyorum. Elizabeth, Kerim ile beni bir araya getirmeseydi bu olay yaşanmayacaktı. Pişmanım." dedi.

Tutuklu sanık Elizabeth O. ise ağlayarak, "Üzgünüm. Ama ben katil değilim." ifadesini kullandı.

Seydikemer'in Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımında 27 Nisan 2022'de dere yatağında Kerim Bozan’ın cesedi bulunmuş ve iple boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyerek, İngiliz Elizabeth O. (38) ile Irak uyruklu Hayder S. (32)’yi düzenlenen operasyonda gözaltına almış, iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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cinayet Muğla Fethiye

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