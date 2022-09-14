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Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

14.09.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını için hava ve kara araçlarıyla birlikte 590 personelin sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ula'nın Gökova Mahallesi yakınlarında gece 01.50'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 02.04'te yapıldığı kaydedildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bölgeye 5 uçak, 15 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer ve 590 personel sevk edildi." bilgisine yer verildi.

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Muğla orman yangını Tarım ve Orman Bakanlığı

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