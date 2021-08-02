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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı

02.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Başalan mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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