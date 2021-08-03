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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

03.08.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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