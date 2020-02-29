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Muğla’nın yüksek kesimleri kara teslim

MUĞLA HABERLERİ  | 29.02.2020 15:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması yaptı.Muğla’nın yüksek kesimlerine sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Muğla’nın Menteşe, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması yaptı.
Muğla’nın yüksek kesimlerine sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Menteşe, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışması yapıyor.
Kent merkezlerinde yağış ve rüzgar etkili olurken, Menteşe’nin Yılanlı dağı, Kavaklıdere ilçe merkezi ve Seydikemer-Antalya karayolu ile kırsal Seki Mahallesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Menteşe ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşlar Yılanlı dağına araçları ile çıkarak kar altında hem kar topu oynadılar, hem de kar ezmesi içi kar topladılar.

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Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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