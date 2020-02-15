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’Muhammed Aşkına’ programına yoğun ilgi

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

Cihannüma ve Talas Belediyesi işbirliğiyle ’Muhammed Aşkına’ programı düzenlendi.Talas Belediyesi ve Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi ortaklaşa ’Gerçek Sevgiliyi, En Sevgiliyi’ anma anma programı düzenledi.

Cihannüma ve Talas Belediyesi işbirliğiyle ’Muhammed Aşkına’ programı düzenlendi.
Talas Belediyesi ve Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi ortaklaşa ’Gerçek Sevgiliyi, En Sevgiliyi’ anma anma programı düzenledi. Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi’nde düzenlenen programa Şair, yazar ve akademisyen Nurullah Genç ’Muhammed Aşkına’ isimli söyleşiye yaptı. Genç konuşmasında şiir ve edebiyata olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını söyledi. Söyleşidetasavvuf musikisi sanatçısı Mustafa Demirci ilahilerleeşlik etti.
Programa; Develi Kaymakamı Murat Duru, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,Kayseriİl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, Kocasinan Müftüsü Esat Yapıcı, Kayseri Cihannüma Derneği Başkanı Fevzi Konaç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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