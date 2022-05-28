Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Kazakistan ve Danimarka ile karşılaşacak milli takım aday kadrosundaki Muhammed Gümüşkaya, kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Muhammed'in burun operasyonu geçirmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.



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