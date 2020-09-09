YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Muharrem İnce Bitlis’te esnafı ziyaret etti

Muharrem İnce Bitlis’te esnafı ziyaret etti

BİTLİS HABERLERİ  | 09.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas’ta başlattığı ’Memleket Hareketi’ kapsamında Bitlis’te esnafı ziyaret etti.Muharrem İnce, Sivas’ta başlattığı ’Memleket Hareketi’ni Bitlis’te sürdürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas’ta başlattığı ’Memleket Hareketi’ kapsamında Bitlis’te esnafı ziyaret etti.
Muharrem İnce, Sivas’ta başlattığı ’Memleket Hareketi’ni Bitlis’te sürdürdü. Kente gelen İnce, esnaf ziyareti yaptı. Coşkuyla karşılanan İnce, kendisini karşılamak için gelenleri selamlayarak esnaf ziyareti yaptı. Korona virüs nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı. İnce daha sonra otobüsüne binerek Van’a doğru yola çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Burhaniye’de kış hazırlığı
Burhaniye’de kış hazırlığı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İHL mezunu Kızılkaya Ailesinden Mütercimler’e suç duyurusu
İHL mezunu Kızılkaya Ailesinden Mütercimler’e suç duyurusu

Bitlis Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:41
Öğle
12:14
İkindi
15:48
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Halk Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Ömer Eczanesi
Tatvan
Sağlık Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ambulans Süphan Dağı’Nda Kaza Yaptı; 2 Yaralı
Ambulans Süphan Dağı’Nda Kaza Yaptı; 2 Yaralı
Gündüz Otogar, Akşam Düğün Salonu
Gündüz Otogar, Akşam Düğün Salonu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.