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Muharrem İnce, Yalova'da üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı

18.03.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce, Yalova'da üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

Partisinin Yalova İl Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe katılan İnce, 18 Mart'ın, 107 yıl önce tarihin akışının değiştirildiği gün olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin bir isyan, destan, 29 Ekim 1923'e giden zorlu ve meşakkatli yolun ilk kilometre taşı olduğunu belirten İnce, "Çanakkale Harbi'nde şehitlerimizin, dedelerimizin menüsü üzüm hoşafı ve ekmekti. Bugün de İl Örgütümüz böyle bir menü hazırlayıp vatandaşlarımızla paylaşmayı düşünmüşler. Doğru bir şey yapmışlar. Ben de arkadaşlarıma destek vermek istedim. Mekanları cennet olsun." dedi.

Hoşaf ve ekmek dağıtımının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan İnce'ye, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Başkanı Ertan Şener ve partililer eşlik etti.

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Yalova Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
13:16
İkindi
16:38
Akşam
19:19
Yatsı
20:38
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

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