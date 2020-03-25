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Mühendislik öğrencisi kazada öldü

SİNOP HABERLERİ  | 25.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

İzmir’de bir üniversitede mühendislik okuyan Burak Can Sarıkaya (23), okulların tatil olması sebebiyle Sinop’un Gerze ilçesine ailesinin yanına gelirken geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Burak Can Sarıkaya’nın kullandığı otomobil Sinop-Samsun yolu İdemli mevkisinde kaza geçirdi.

Mühendislik öğrencisi kazada öldü

İzmir’de bir üniversitede mühendislik okuyan Burak Can Sarıkaya (23), okulların tatil olması sebebiyle Sinop’un Gerze ilçesine ailesinin yanına gelirken geçirdiği trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Burak Can Sarıkaya’nın kullandığı otomobil Sinop-Samsun yolu İdemli mevkisinde kaza geçirdi. Araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Sarıkaya’nın bedeni, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Otopsi yapılmak üzere Sinop Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sarıkaya’nın cenazesinin 26 Mart Perşembe günü öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Gerze Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Mühendislik öğrencisi kazada öldü

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Yağmur Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Elif Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
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