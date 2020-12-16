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Muhtar Altıntop, Covid-19’a yenildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.12.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Esenevler Mahallesi’nin sevilen Muhtarı Ali Altıntop, (61) Koronavirüs (Covid-19)’a yenik düştü.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Esenevler Mahallesi’nin sevilen Muhtarı Ali Altıntop, (61) Koronavirüs (Covid-19)’a yenik düştü. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde virüsle 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk babası Muhtar Altıntop’un ölümü, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.
Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, Esenevler Mahallesi’nde 3 dönemden bu yana muhtarlık görevini yürüten Altıntop’un, karantinada olan vatandaşlara fedakarca hizmet ettiğini belirtti. Başkan Şahin, “Derneğimizin çok sevilen ve çalışkan üyesi, Ali Altıntop’u, ilçemize bağlı Hamzabey köyü kabristanında, tedbirler kapsamında toprağa verdik. Hizmet aşıkı meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.

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