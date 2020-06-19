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Muhtar Başaran, cami yapımı için destek bekliyor

MUŞ HABERLERİ  | 19.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran, yapımına başlanan caminin inşaatı için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.Konuyla ilgili bilgi veren Muhtar Başaran, Danışmengazi Mahallesi’nde cami inşaatına başladıklarını belirterek, “Bizlere her zaman destek veren Kaymakamımız Emre Yalçın’a, Belediye Başkanımız Cengiz Altın’a, İlçe Müftümüz Emrah Demirtaş’a ve tüm hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran, yapımına başlanan caminin inşaatı için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.
Konuyla ilgili bilgi veren Muhtar Başaran, Danışmengazi Mahallesi’nde cami inşaatına başladıklarını belirterek, “Bizlere her zaman destek veren Kaymakamımız Emre Yalçın’a, Belediye Başkanımız Cengiz Altın’a, İlçe Müftümüz Emrah Demirtaş’a ve tüm hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Camimizi müftülüğümüz bünyesinde yapıyoruz. Camimize yapacağımız tüm yardımlar müftülük hesabına gidecek. Çok şükür camimizin inşaatına başlar başlamaz birçok hayırsever vatandaşımız bizlere destek verdi. Bunlardan biri de ilçemizin çok değerli iş adamlarından Fesih Sayar oldu. Kendisi bu ilçeden yıllar önce gitmesine rağmen bu ilçe halkını unutmadı ve her daim bu halk için yardım yapıyordu. Mahalle halkı için yaptırdığımız camimizin tüm beton işini kendisi üstlendi. Fesih Sayar Bey ve cami için arsasını vakıf eden Galip Yılmaz’a tüm mahalleli adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Caminin yayında çok modern bir muhtarlık irtibat bürosu da inşa ettiklerini ifade eden Muhtar Başaran, “Artık mahalleli beni bir mühür için kahve köşelerinde aramayacak. Cami ve muhtarlık irtibat büromuz bitince, irtibat büromuzda mahalleli vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntıları daha rahat çözebileceğiz. Danişmentgazi Muhtarlık irtibat büromuzda mahalleli gelip derdini daha rahat bir şekilde ifade edebilecek. Sizlerde bu camide bir tuğlanızın olmasını istiyorsanız, camimize yardım yapabilirsiniz. Bu cami siz değerli hayırseverlerin yardımları ile bitecek inşallah. Camimize yardım etmek isteyen hayırsever iş adamları, müftülüğün Ziraat Katılımın Iban: TR02 0001 0004 4000 019 755760 numaralı hesabına para yatırabilecek" diye konuştu.

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