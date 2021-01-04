YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muhtar Başaran’dan ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

Muhtar Başaran’dan ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

MUŞ HABERLERİ  | 04.01.2021 16:02 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinin Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulundu.Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği İstanbul Kadıköy Gönüllüler Kahvesi Topluluğu üyeleri ve Seda Akpınar Şenyuva’nın gönderdikleri kışlık mont ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi ailelerle dağıttı.

Muş’un Malazgirt ilçesinin Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı ve 1071 Bir Umutta Sen Ol Derneği (BUSODER) Başkanı Hasan Başaran, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulundu.
Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği İstanbul Kadıköy Gönüllüler Kahvesi Topluluğu üyeleri ve Seda Akpınar Şenyuva’nın gönderdikleri kışlık mont ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi ailelerle dağıttı. Açıklamalarda bulunan Muhtar Başaran, sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği İstanbul Kadıköy Gönüllüler Kahvesi Topluluğu üyeleri ve Seda Akpınar Şenyuva’nın kargo ile yolladıkları kışlık mont ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirterek, “Soğuk geçen kış aylarında çocuklarımıza kışlık mont ve ayakkabıları yollayan tüm hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Soğuk geçen kış aylarında kışlık mont ve ayakkabılarını alan çocukların yüzündeki mutluluğun her şeye bedel olduğunu ifade eden Muhtar Başaran, bu tür yardım kampanyalarını sürdüreceğini belirtti.
Kışlık kıyafetleri çocuklarına giydiren ihtiyaç sahibi aileler, hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini ilettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
1/

Muş Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:25
Öğle
12:24
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:35

Muş Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Çetin Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.