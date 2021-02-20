YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Muhtar ekonomik zorluk çeken kişilerin yardımına koştu

Muhtar ekonomik zorluk çeken kişilerin yardımına koştu

20.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muhtar ekonomik zorluk çeken kişilerin yardımına koştu

Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, salgın sürecinde ekonomik zorluk çeken mahalle sakinlerinin umudu oldu.Hayırseverlerin desteği ile gıda, giyim paketleri, uzaktan eğitim için tablet bilgisayar ve alışveriş çeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, salgın sürecinde ekonomik zorluk çeken mahalle sakinlerinin umudu oldu.
Hayırseverlerin desteği ile gıda, giyim paketleri, uzaktan eğitim için tablet bilgisayar ve alışveriş çeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından ihtiyaç içinde olan mahalle sakinleri için destek çağrısı yapan Muhtar Şaş’ın çağrısına hayırseverler kayıtsız kalmadı. 10 aileye erzak desteği yaptıklarını belirten Muhtar Şaş, "İsminin açıklanmasını istemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Gücümüz yettiğince mahallemizdeki iyilik hareketini devam ettirmeye, sevincimizi, hüznümüzü yeri geldiğinde ekmeğimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
13:23
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

Komşudan uyumayan kütüphaneye ziyaret

Komşudan uyumayan kütüphaneye ziyaret

En fazla atıf alan ve H endeksi en yüksek akademisyenler listesinde 99 BUÜ’lü

En fazla atıf alan ve H endeksi en yüksek akademisyenler listesinde 99 BUÜ’lü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.