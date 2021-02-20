Muhtar ekonomik zorluk çeken kişilerin yardımına koştu

Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, salgın sürecinde ekonomik zorluk çeken mahalle sakinlerinin umudu oldu.

Hayırseverlerin desteği ile gıda, giyim paketleri, uzaktan eğitim için tablet bilgisayar ve alışveriş çeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından ihtiyaç içinde olan mahalle sakinleri için destek çağrısı yapan Muhtar Şaş’ın çağrısına hayırseverler kayıtsız kalmadı. 10 aileye erzak desteği yaptıklarını belirten Muhtar Şaş, "İsminin açıklanmasını istemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Gücümüz yettiğince mahallemizdeki iyilik hareketini devam ettirmeye, sevincimizi, hüznümüzü yeri geldiğinde ekmeğimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız" dedi.

