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Muhtar söz verdiği dev Türk bayrağını dikti

23.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Muhtar söz verdiği dev Türk bayrağını dikti

Manyas’ın kırsal Süleymanlı Mahallesi Muhtarı Abdi Çimen seçim öncesi söz verdiği dev Türk bayrağı direğini diktirdi.Kırsal Süleymanlı Mahallesinin dışında çevreye hakim bir tepe olan Yerlikaya mevkiine önce 12 metre uzunluğunda direk dikildi.

Manyas’ın kırsal Süleymanlı Mahallesi Muhtarı Abdi Çimen seçim öncesi söz verdiği dev Türk bayrağı direğini diktirdi.
Kırsal Süleymanlı Mahallesinin dışında çevreye hakim bir tepe olan Yerlikaya mevkiine önce 12 metre uzunluğunda direk dikildi. Daha sonra ise 1,5 x 2.25 ebadında dev Türk Bayrağı çekildi.
2019 Yılında yapılan mahalli seçimlerde muhtar seçilen Abdi Çimen mahalle halkından oy isterken vermiş olduğu sözlerden biri olan mahalleye dev Türk bayrağı asılması sözünü yerine getirdiğini açıklarken “ Mahalle halkımızın ve mahallemiz de bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katkılarıyla verdiğimiz sözümüzü yerine getirdik. Bayrağımız göndere çekilmeden önce mahalle camimiz imamı Bekir Karaca ile birlikte dua ettik ve daha sonra İstiklal Marşımız eşliğinde Türk bayrağımızı göndere çektik. Şimdi de yakın bir zaman da mahallemiz meydanına Atatürk büstü yaptıracağız. Türk Bayrağı çevre kırsal mahallelerimizden de görünüyor. Bayrağımızın dalgalanması yüreğimizde ki manevi duygularımızı coşturuyor, çok mutluyuz.”

Muhtar söz verdiği dev Türk bayrağını dikti

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