Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir mahallenin muhtarı ve azaları belediyeden aldıkları dezenfektanlar ile mahalleyi dezenfekte ettirdi.

Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip korona virüs Türkiye’de de etkisini göstermeye devam ediyor. Ülke genelinde korona virüsüne karşı kurum, kuruluşlar, sokaklar, caddeler ve özellikle hastaneler dezenfekte edilmeye devam ediyor. Adapazarı ilçesine bağlı Büyükhataplı mahallesi Muhtarı Azem Mutlu ve azaları, Adapazarı Belediyesinden aldıkları dezenfektanları bulunan tarım makineleri ile mahalleyi dezenfekte ettirdi. Muhtar Mutlu, vatandaşlara sağlığı için evde kalmalarını önerdi.

