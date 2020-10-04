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Muhtardan Dolandırıcılık Uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kayseri’de muhtarlık yapan Mehmet Farsak, ’Pandemi Destek’ adı altında cep telefonlarına uygulama gönderdiğini ve bu uygulama ile tüm bilgilerin kopyalanarak dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulundu.Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi Muhtarı Mehmet Farsak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, dolandırıcıların pandemi döneminde vatandaşların duyarlılığından faydalanmaya çalıştıkları konusunda uyarıda bulundu.

Muhtardan Dolandırıcılık Uyarısı

Kayseri’de muhtarlık yapan Mehmet Farsak, ’Pandemi Destek’ adı altında cep telefonlarına uygulama gönderdiğini ve bu uygulama ile tüm bilgilerin kopyalanarak dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulundu.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi Muhtarı Mehmet Farsak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, dolandırıcıların pandemi döneminde vatandaşların duyarlılığından faydalanmaya çalıştıkları konusunda uyarıda bulundu. Farsak, dolandırıcıların ’Pandemi Destek’ adı altındaki bir uygulamayı vatandaşların cep telefonlarına gönderdiğini, gönderilen uygulamaya tıklandığında, cep telefonu kullanıcısının tüm bilgilerinin karşı tarafa aktarıldığını söyledi.
Muhtar Farsak, Sindelhöyük Mahallesi’nde iki kişinin bu şekilde dolandırıldığını belirterek, vatandaşları uyardı.

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İkindi
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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esenyurt Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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