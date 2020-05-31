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Muhtardan mahallesine yakışır muhtarlık binası

MANİSA HABERLERİ  | 31.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahalle Muhtarı Cafer Morbel, kendi imkanlarıyla mahallesine kazandırdığı muhtarlık binası ile vatandaşlara kaliteli ve çağdaş hizmet sunmaya devam ediyor.31 Mart yerel seçimleri öncesi vaat ettiği muhtarlık binası hayalini gerçekleştirdiğini belirten Muhtar Morbel, “Taytan Mahallemize hizmet aşkıyla çıktığımız yolda yerel seçimlerde mahalle halkımızın güveni ile muhtar seçildim.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahalle Muhtarı Cafer Morbel, kendi imkanlarıyla mahallesine kazandırdığı muhtarlık binası ile vatandaşlara kaliteli ve çağdaş hizmet sunmaya devam ediyor.
31 Mart yerel seçimleri öncesi vaat ettiği muhtarlık binası hayalini gerçekleştirdiğini belirten Muhtar Morbel, “Taytan Mahallemize hizmet aşkıyla çıktığımız yolda yerel seçimlerde mahalle halkımızın güveni ile muhtar seçildim. Seçim çalışmalarında annelerimize, ablalarımıza ve kardeşlerimize muhtarlık binası sözüm vardı. Şimdi seçim vaadim olan muhtarlık binasını mahallemize kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayım.” dedi.
Demokrasinin ilk basamağının muhtarlıklar olduğunu vurgulayan Morbel, “Artık bundan sonra inşallah mahallemizin sorunlarını olması gerektiği gibi yerinde dinleyip sizlere hizmet vermeye vesile olmaya ekibimle birlikte çalışacağız. Muhtarlık binamızın mahallemize hayırlara vesile olmasını temenni ederek ekibim ve şahsım adına tüm mahalle sakinlerine saygı ve sevgilerimizi sunuyorum” diye konuştu.

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