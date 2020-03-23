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Muhtardan mahalleye ilaçlama

SAMSUN HABERLERİ  | 23.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Samsun Alaçam Yenice Mahalle Muhtarı Mustafa Geveci kendi makinesi ve kendi imkanları ile mahallenin bütün sokaklarını korona virüsüne karşı tek tek ilaçladı.Yenice Mahalle Muhtarları Mustafa Geveci, mahalle sakinleri için tedbiri arttırdı.

Muhtardan mahalleye ilaçlama

Samsun Alaçam Yenice Mahalle Muhtarı Mustafa Geveci kendi makinesi ve kendi imkanları ile mahallenin bütün sokaklarını korona virüsüne karşı tek tek ilaçladı.
Yenice Mahalle Muhtarları Mustafa Geveci, mahalle sakinleri için tedbiri arttırdı. Muhtar, korona virüsüne karşı önlemler çerçevesinde bütün sokaklara ilaçlama yaptı. Korona virüsü için mahalle sakinlerine de uyarılarda bulunan Geveci, "Mahallemizin bütün sokaklarını ilaçlamasını kendi imkanlarım ile gerçekleştirdim. Mahalle sakinlerinin sık kullandığı alanları Kovid-19 için tedbir aldık. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın da ’evde kal’ uyarılarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyorum" dedi.
Muhtar, cami hoparlöründen 65 yaş üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda da anons yaptırdı.

Muhtardan mahalleye ilaçlama

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