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Muhtarlar gönüllü kan bağışında bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.07.2020 14:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Bahçelievler ve Terakki mahallesi muhtarlığı öncülüğünde Kızılay iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.Soğuksu Pazaryeri otoparkında düzenlenen kan bağışı kampanyasına pazarcı esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak’ta Bahçelievler ve Terakki mahallesi muhtarlığı öncülüğünde Kızılay iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Soğuksu Pazaryeri otoparkında düzenlenen kan bağışı kampanyasına pazarcı esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muhtarların gösterdiği ilgiye teşekkür eden Kızılay Kan Merkezi Müdürü Doktoru Mehmet Günaydın, "Terakki ve Bahçelievler Mahallesi muhtarlığı iş birliğinde pazar yerinde ortaklaşa bir kan bağış kampanyası düzenliyoruz. Öncelikle muhtarlarımıza gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır,bu tip organizasyonların tüm mahalle muhtarları, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına örnek olmasını istiyoruz özellikle yaz aylarında havanın sıcak olması nedeniyle insanlarımız kan bağışında bulunmaktan çekiniyor fakat hastanelerdeki talep her zaman devam ediyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.
Gönüllü kan bağış kampanyasını düzenleyen Terakki Mahallesi muhtarı Ferit Arslantürk ve Bahçelievler Mahallesi muhtarı Bülent Tüzün yaptığı açıklamada, ‘Geçenlerde sizlerde biliyorsunuz valilik önünde muhtarların katılım ile bir kampanya düzenlendi. Bugün de burada pazar yeri derneği, Terakki Bahçelievler muhtarlığı olarak kan ihtiyacını karşılayabilmek için bir mücadele içerisine girdik. Bir slogan getirdik. ‘Bugün bana yarın sana haydi Zonguldak biz bize yeteriz’. Kan ihtiyacımızı karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle korona virüsten dolayı ihtiyaç daha da arttı ve var gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz ihtiyaçlar karşılanır" dedi.

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