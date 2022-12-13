Muhtarlar kurdukları halk oyunu ekibiyle Kastamonu kültürünü tanıtacak

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında muhtarlardan halk oyunları ve tiyatro ekibi kurulurken, drama ile çeşitli alanlarda aktivite ve kurslar düzenleniyor.

Bu kapsamda şehirdeki muhtarlar Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda haftada üç gün "Sepetçioğlu" halk oyununun eğitimini alıyor.

Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, gazetecilere, 2 aydır halk oyunları eğitimi aldıklarını söyledi.

Şepetçioğlu oyununun göründüğü gibi kolay olmadığını ve kıvraklık gerektirdiğini belirten Yapıcıoğlu, "Her bir figürü ezberlemeniz, müziğe de kulak vermeniz gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlara teşekkür ediyorum, azimle yılmadan çalıştılar." dedi.

Oyunu yöresel kıyafetlerle oynayacaklarını dile getiren Yapıcıoğlu, "Amacımız muhtarlarımızla bundan yüzyıl öncesinin tarihini gün yüzüne çıkarmak. Bunu gençlerimize ve geleceğimize taşımaktır. Zevkle ve severek yapıyoruz, Kastamonu'yu da tanıtıyoruz bu da bizim için mutluluk." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, 15 muhtarın halk oyunları eğitimi aldığını aktararak, "İstanbul, Ankara ve Çanakkale'de de bu oyunu sergileyeceğiz. Muhtar evi açılışında da bu oyunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sergilemek istediğimizi belirttik." diye konuştu.

Proje kapsamında tiyatro ekibi de oluşturduklarını ve çalışmalara başladıklarını anlatan Yapıcıoğlu, tiyatroda muhtarın sorumlulukları ve çalışmalarını Kastamonu şivesiyle doğal bir şekilde işleyeceklerini kaydetti.

Oyun ekibinde yer alan muhtar Yüksel Terzioğlu ise iki ay sonunda oyunu öğrendiklerini belirterek, "Daha bir sürü projemiz var. Proje kapsamında kültürümüzü de yansıtmış oluyoruz, bu proje gerçekten bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

