Muhtarlar Meclisi’nden Başkan Deveci’nin kırsal kalkınma projelerine destek

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Muhtarlar Meclisi’nde mahalle muhtarları ile buluştu.

Kentte uygulanan kırsal kalkınma projelerinin Türkiye genelinde konuşulmaya başlandığını belirten muhtarlar, Başkan Deveci’ye “Yanınızdayız” mesajı verdi. Meclisin ardından Atakum Belediyesi’nde hizmet vermeye başlayan ve Samsun’da bir ilk olan Muhtar Danışma Odası ziyaret edildi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde geçen yıl kurulan Atakum Muhtarlar Meclisi, kontrollü sosyal hayat tedbirleri altında Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi’nin hizmet birimlerinin müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Pandemi nedeniyle Muhtarlar Meclisi’ni bir süredir yapamıyorduk. Bu Meclis’i çok önemli buluyorum. Çünkü burada konuşulanlar, Belediye Meclisimiz’in gündemine geldiğinde önemseniyor. Burada alınan kararlar, getirilen eleştiriler bizim Meclisimize yansıyor. Sizleri dinleyeceğiz ve gelecek dönemdeki yol haritamızı birlikte çizeceğiz” dedi. Mecliste söz alan Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Esenevler Mahallesi Muhtarı Zeki Topsakal, “Türkiye, ilkleri gerçekleştiren Başkanımızı konuşuyor. Son dönemde olanlar, Atakum muhtarları olarak bizleri de üzdü. Şunu bilmenizi istiyoruz. Seçilmeden önce de yanınızdaydık, bugün de yanınızdayız. Yarın da yanınızda olacağımızı bilesiniz” ifadelerini kullandı.

Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ise, “Geçen hafta Hakkari, Ağrı, Van bölgelerine gittim. Maalesef kayyum atanan belediyelerde bile iki gün önce Samsun’da, Atakum Belediyesi’ne yapılan uygulama gibi bir şey yok. Belediye Başkanı’nın makamında haciz işlemlerinin yapılması hiç ahlaki ve etik değildir. Hiçbir bahanesi de olamaz. Cemil Başkanımızın yaptığı projeler ses getiriyor. Bu hayvancılık konusu çok önemli. Bunu yapacak kişiler yapmadığı için çok önemli. Van Gürpınar’da 4 milyon olan hayvan sayısı 250 bine düşmüş. Burada belki de Cemil Başkan’ın yaptığı küçük bir kıvılcım, öyle görürsünüz ama emin olun bu kıvılcım büyür. Büyüyeceğine inanıyorum. Cemil Başkanıma başarılar diliyorum” diye konuştu. Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Mustafa Karagüzel, “Bu yapılan icra olayları size değil, Atakumluya yanlış oldu. Biz bunu haketmedik. Bizi yetim çocuk gibi ikide bir şamarlamanın anlamı yok. Bunu ben Atakum’da yaşayanlara hakaret kabul ediyorum. Bu, Atakumlulara hakarettir. Başka belediyelerin de borcu var. Milyarlarca, trilyonlarca… Niye bir tanesine bir şey olmuyor? Duymuyoruz başka bir yerde. Bu icra olayı, şahsım adına ayrı zoruma gitti. Atakumlulara yapılan en büyük yanlıştır. Bundan büyük yanlış olmaz” dedi.

Yerel Kalkınmada Atakum Modeli’nin kırsal kalkınma alt başlığındaki projeler hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Deveci, “Taflan’da açtığımız Halk Yem Evi’ni biliyorsunuz yakın zamanda bu tesisten bir tane daha açıyoruz. Bunun ardından mobil ya da grup yolları üzerinde tohum temizleme ve ilaçlama makinelerini hizmete alacağız. Daha temiz ve kontrollü tarım için yanınızda olacağız. Taflan’da bir hayvan pazarı açacağız. Hayvan alım satımı burada veteriner hekimlerimizin kontrolü altında olacak. Yaklaşık 15 gün önce bir mevzuat çıktı. Belediyeler, meclislerinden karar alıp kırsal mahalleleri ayıracaklar ve bu kararlar Büyükşehir Meclisi’nden geçecek. Bu düzenleme ile ilgili sizden görüş bekliyorum. Batı Çevre Yolu ile ilgili bir imar çalışması yapılıyor. Batı Çevre Yolu’nun batısındaki mahalleleri mi yoksa hayvan sayısı, tarım potansiyelini dikkate alarak mı bir ayrım yapalım. Bu konuda sizden öneri bekliyorum. Jersey ırkı düve dağıtımı projemiz devam ediyor. 50 düve şu anda pazardan temin ediliyor. Biz bu hayvanları hamile kalıncaya kadar İncesu’daki tesislerimizde besleyeceğiz. Atakum Belediyesi olarak bu çalışmadaki sayıyı artıracağız. 50 düve de biz alacağız. Destekler ağırlıklı olarak eşini kaybetmiş, çocuğu engelli, gelir durumu zayıf olan kadınlara olacak. Önümüzdeki günlerde 100 ineğin hamile olarak dağıtımını yapacağız. Bu hayvanlar bir süre sonra doğum yapacak. Dişi buzağıları alıp projenin kapsamını genişleteceğiz. Böyle bir zincir oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.