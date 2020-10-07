Muhtarlar ziyaret edilip talep ve görüşleri alınıyor

Bilecik Belediyesi tarafından her ay gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma toplantılarında pandemi nedeniyle değişiklik yapıldı.

Salgından kaynaklı oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla belediye görevlileri, muhtarları ziyaret ederek talep ve görüşlerini alıyor. Ekim ayı muhtarlarla buluşma toplantısı kapsamında Bahçelievler ve İsmetpaşa muhtarları ile bir araya gelen Fen İşleri Müdürlüğü ile Güzel Masa birim görevlileri, talep ve görüşleri dinledi. Belediye Başkanı Semih Şahin’in, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajını da ileten görevliler, muhtarlar için hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Muhtarlar ise gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve görevlilere teşekkür etti.

Görevliler tarafından hazırlanan takvim dâhilinde bütün muhtarlarımız ziyaret edilerek, talep ve görüşlerini alınacak.



