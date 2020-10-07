YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Muhtarlar ziyaret edilip talep ve görüşleri alınıyor

Muhtarlar ziyaret edilip talep ve görüşleri alınıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 07.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından her ay gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma toplantılarında pandemi nedeniyle değişiklik yapıldı.Salgından kaynaklı oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla belediye görevlileri, muhtarları ziyaret ederek talep ve görüşlerini alıyor.

Muhtarlar ziyaret edilip talep ve görüşleri alınıyor

Bilecik Belediyesi tarafından her ay gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma toplantılarında pandemi nedeniyle değişiklik yapıldı.
Salgından kaynaklı oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla belediye görevlileri, muhtarları ziyaret ederek talep ve görüşlerini alıyor. Ekim ayı muhtarlarla buluşma toplantısı kapsamında Bahçelievler ve İsmetpaşa muhtarları ile bir araya gelen Fen İşleri Müdürlüğü ile Güzel Masa birim görevlileri, talep ve görüşleri dinledi. Belediye Başkanı Semih Şahin’in, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajını da ileten görevliler, muhtarlar için hazırlanan hediyeleri takdim etti.
Muhtarlar ise gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve görevlilere teşekkür etti.
Görevliler tarafından hazırlanan takvim dâhilinde bütün muhtarlarımız ziyaret edilerek, talep ve görüşlerini alınacak.

Muhtarlar ziyaret edilip talep ve görüşleri alınıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Hem tarla hem kovanlar yandı
Hem tarla hem kovanlar yandı
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Bilecik Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:53
İkindi
16:05
Akşam
18:40
Yatsı
19:58

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
Burçalık ve Kızılsaray Köylerindeki çalışmalar tamamlandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Yaman katı atık yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi
Başkan Yaman katı atık yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi
Bandırmalıoğlu yakalandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.