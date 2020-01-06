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  4. Muhtarlardan Çakır’a teşekkür plaketi

Muhtarlardan Çakır’a teşekkür plaketi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu ve Armutlucuma bölgesinde görev yapan 16 köy muhtarı AK Parti Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu ve Armutlucuma bölgesinde görev yapan 16 köy muhtarı AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’a bölgeye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu ve Armutlucuma bölgesinde görev yapan köylerin muhtarları AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’ı ilçe teşkilatı binasında ziyaret etti. Muhtarlar Çakır’a Çaylıoğlu ve Armutlucuma bölgesine yapılan hizmetlere katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Çakır ziyareti takip eden gazetecilere ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Muhtarların halk ile devlet ve hükumet arasında hizmetlerin daha iyi ulaşması noktasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Çakır milletvekilleri, il genel ve belediye meclis üyeleriyle köylere ve mahallelere hizmet ettiklerini söyledi.
Çakır konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Sizlerin bizden yoğun talep ettiği Ereğli-Çaylıoğlu yolunu en azından bu sene açalım, ondan sonra da Çaylıoğlu-Devrek yolu için bastırıp birleştirerek, hizmete açalım idi. Bunun dışında köylerimizin bizden istediği alt yapıdır, parkedir, diğer ihtiyaçlardır, bunların hepsinde sizlerin yanındayız. Sizler milletimizle bizler arasında birer köprü vazifesi görüyorsunuz. Sizin işiniz gerçekten bizden de zor. Bu nedenle sizi en iyi biz, bizi de en iyi siz anlarsınız. Vatandaşlarımızın talepleri yüksek. Her dönem daha fazlasını ve iyisini istiyoruz. Bu anlamda bu millete hizmet etmekten de onur duyuyoruz. Gerçekten ulvi bir hizmet bu. Milletimizin tüm taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Bölgemize bakacak olursak yıllarca söylenen fakülte kampüsünü inşallah 6 aya kadar açıyoruz. Diğer taraftan tersanelerle ilgili olarak 2 tersanemizin bizden talepleri vardı. Onların tapularının irtifa hakkını çıkardık. Artık bunları teminat göstererek kredi kullanabilecekler. Önümüzdeki yazdan itibaren tersanelerde işler daha çok daha artacak. Buradan, bunun müjdesini de verelim. Diğer bir konu, ERMADEN. Alacağzı bölgesindeki madeni bir an önce açıp özellikle köylerimizde daha önce madende çalışmış ya da çalışmak isteyen kardeşlerimizi bölgemizde istihdam etmek istiyoruz. Bir diğer konu iki tane orta ölçekli sanayi sitesi yapmak istiyoruz. Bunların bir tanesini Subaşı’na diğerini de Organize Sanayi’nin giriş bölgesine yapacağız. Birisi konfeksiyon imalatı olacak. Diğeri de sanayiye yönelik, yan ürünler üretecek. Bunları tamamladığımız zaman bölgemizdeki gençlerin, bölgemizde kalabilmesi, burada kendi yörelerinde istihdam imkanı sağlanmış olacak. Aileleriyle birlikte daha mutlu bir yaşamın içinde olacaklar. Çünkü Ereğli’miz gerçekten güzel. Bu anlamda biz gece demeden, gündüz demeden milletvekillerimizle, il başkanımızla, diğer taraftan sayın kaymakamımızla ve sayın valimizle birlikte, il genel meclisi üyelerimizle hizmet etmeye çalışıyoruz. Ereğli dünden bugüne daha güzel yerlere geldi. Şöyle baktığımızda okullarını tamamladı. Tekli eğitime geçti. İşte adliye binası, vergi dairesi tamamlandı. Şimdi yakında da emniyet binasının yerini taşıyarak, emniyet binasını yıkıyoruz. Oraya hükümet konağıyla birlikte emniyet müdürlüğünün de olacağı yaklaşık 15 bin metre kare kapalı alanı olacak, devasa bir bina yapıyoruz. İlçemize yakışan bu binayı bir an önce yapmamız lazım. Bunun içinde mevcut emniyet binasının bir an önce yıkılması gerekiyor. Bu Ereğli’mizin önemli bir eksiğiydi, bunu da tamamlıyoruz. Diğer yandan spor faaliyetlerine, kültürel faaliyetlere destek veriyoruz. Bu şehrin çocuklarının daha iyi yetişmesini istiyoruz. Eğitim Fakültesi’nin yanına ek bir bina yapmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek, Ereğli’mizin daha iyi yerde olmasını sağlamak için. İl ayarında 175 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Her türlü ihtiyacımıza da yetişmeye çalışıyoruz. Bu anlamda ziyaretinizi önemsiyorum. Sizlerle güçlüyüz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizden gelen talepleri elimizdeki imkanlar dahilinde yerine getirmeye çalışacağız. Ziyaretinizle bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından teşekkür plaketini kabul eden Çakır, bu güne kadar bir çok plaket aldığını ancak içlerinde kendisi için en büyük öneme sahip olan plaketin muhtarların verdiği olduğunu söyledi. Ziyaret programı gazetecilerin parti binasından ayrılmasının ardından sohbet havasında devam etti.

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