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Muhtarlardan Toroslar EDAŞ’a teşekkür plaketi

MERSİN HABERLERİ  | 07.10.2020 12:32 | Son Güncelleme

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu, rekor sıcaklık ve elektrik tüketimine rağmen kesintisiz elektrik için özveriyle çalışan Toroslar EDAŞ çalışanlarına teşekkür plaketi verdiToroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı ve şirket yetkilileri, Adana’da Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ve beraberindeki 21 kişilik muhtar heyetiyle bir araya geldi.

Muhtarlardan Toroslar EDAŞ’a teşekkür plaketi

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu, rekor sıcaklık ve elektrik tüketimine rağmen kesintisiz elektrik için özveriyle çalışan Toroslar EDAŞ çalışanlarına teşekkür plaketi verdi
Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı ve şirket yetkilileri, Adana’da Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ve beraberindeki 21 kişilik muhtar heyetiyle bir araya geldi. Gülcü ve beraberindeki heyet, bu yaz hava sıcaklıklarındaki rekor seviyeler sonucunda artan klima tüketiminin elektrik dağıtım şebekesindeki olumsuz etkilerine rağmen, arızaların hızlıca giderilmesi ve kesintisiz enerjinin sağlanmasına yönelik yoğun çabaları nedeniyle, Toroslar EDAŞ ekiplerine teşekkür plaketi verdi.
Plaket takdiminin ardından muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen yetkililer, bölgede halen devam eden bakım onarım ve yatırım çalışmalarına ek olarak planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. Toplantıda muhtarlara, kesintisiz enerji hedefine yönelik çalışmaların süreceği aktarılırken, muhtarlardan gelen talep ve öneriler kaydedildi.
Toroslar EDAŞ yetkilileri, operasyonel ve teknik süreçlerin tamamlanmasıyla söz konusu taleplerin hızla karşılanacağını, daha aydınlık bir bölge için yapılmakta olan bakım onarım ve yatırım faaliyetlerine hız kesmeden devam edileceğine dikkat çekti ve bölgede yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı iletişim kanallarının açık tutulacağını vurguladı.

Muhtarlardan Toroslar EDAŞ’a teşekkür plaketi

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