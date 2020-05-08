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Muhtarlardan Vali Masatlı’ya tam destek

ARDAHAN HABERLERİ  | 08.05.2020 15:42 | Son Güncelleme

Çıldır Muhtarlar Derneği, Vali Mustafa Masatlı’nın Ardahan’a atanması ile birlikte meralarla ilgili komisyon kararına tam destek verdi.Bu yıl da aynı kararın uygulanması yönünde çalışmaların başlaması üzerine Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, Vali Mustafa Masatlı ve Kaymakam Alper Taş’a teşekkür etti.Çıldır Kaymakamlığı Hükümet Konağı önünde açıklama yapan Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, "Ardahan Valimizin geçen yıl aldığı meralarla ilgili komisyon kararı tüm Çıldır halkımızın kanayan yarası olan il dışından gelen hayvanların meralarımızı tahrip etmesinin önüne geçmiştir.

Muhtarlardan Vali Masatlı’ya tam destek

Çıldır Muhtarlar Derneği, Vali Mustafa Masatlı’nın Ardahan’a atanması ile birlikte meralarla ilgili komisyon kararına tam destek verdi.
Bu yıl da aynı kararın uygulanması yönünde çalışmaların başlaması üzerine Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, Vali Mustafa Masatlı ve Kaymakam Alper Taş’a teşekkür etti.
Çıldır Kaymakamlığı Hükümet Konağı önünde açıklama yapan Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya, "Ardahan Valimizin geçen yıl aldığı meralarla ilgili komisyon kararı tüm Çıldır halkımızın kanayan yarası olan il dışından gelen hayvanların meralarımızı tahrip etmesinin önüne geçmiştir. Ayrıca mera kapasitemizin hayvan sayısına denk olmasından ötürü alınan kararın ne kadar isabetli olduğunu da gözler önüne sermektedir. Geçen yıl yaz ayında hayvan eti, sütü ve arı balında geçmiş yıllara nazaran artışlar tespit edilmiştir. Herkes bilmelidir ki, Çıldır muhtarları olarak vatandaşlarımızla beraber alınan kararın sonuna kadar arkasındayız. Bu sıkıntılı günlerimizde yaşamımızı bir nebzede olsa kolaylaştırmaya çalışan başta Ardahan Valimiz Mustafa Masatlı olmak üzere komisyon üyelerine ve Çıldır Kaymakamımız Alper Taş’a tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim" dedi.

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