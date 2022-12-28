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Mühürlenmiş kıraathanelerde kumar oynarken yakalandılar

28.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ve Menderes ilçelerinde, daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlenen kıraathanelere baskın yapan jandarma ekipleri, 130 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Kumar oynadığı belirlenen şahıslara 236 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Yaka ve Beşyol Mahallesi ile Menderes Kısık Mahallesinde İ.A., A.Ç., A.K. ve N.Ö. isimli şahıslara ait, daha önce yine kumar oynatıldığı için mühürlenmiş 3 kıraathanede, mührün bozularak tekrar kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi üzerine çalışma başlattı. İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarını koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Menderes İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreslere baskın düzenledi. Operasyonda toplam 130 kişi tombala oynarken suçüstü yakalanırken, şahıslara 236 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan işletme sahibi şüpheliler İ.A., A.Ç., A.K. ve N.Ö. hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçlarından adli işlem başlatılırken, işletmeler yeniden mühürlendi.

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