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Multinet Up ve Sizlikİş iş birliği ile KOBİ'lere uygun maliyetli freelancer çözümleri

30.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Multinet Up ve Sizlikİş iş birliği ile KOBİ'lere uygun maliyetli freelancer çözümleri

İSTANBUL(AA) - Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up ve "KOBİ’lere destek, gençlere gelecek" sloganıyla faaliyet gösteren hizmet çözüm entegratörü Sizlikİş, iş birliği yaptı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, Sizlikİş ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında ekosistemindeki KOBİ ve mikro işletmeleri freelancer uzmanlarla buluşturuyor.

Sizlikİş'in dijital, kreatif, araştırma, analiz, yazılım, mühendislik ve back ofis gibi yaklaşık 40 alanda hizmet veren deneyimli freelancer ekiplerini KOBİ'lerle bir araya getiren kampanyadan yararlanan işletmeler, şirketlerinin ihtiyaçlarını "ayrıcalıklı fiyatlarla" karşılıyor.

Geleneksel aracı ya da direkt hizmet sunan şirket kalıplarından çıkmış, yeni nesil bir hizmet çözüm entegratörü olan Sizlikİş; gıda, tekstil, mimarlık, mühendislik, bilişim, turizm ve organizasyon gibi birçok sektöre hizmet sunuyor.

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