Multinet Up'tan ramazan yardımlarına dijital çözüm

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, Türkiye'nin ilk kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile geleneksel ramazan koli yardımlarına dijital bir alternatif sunuyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı yaklaşırken çalışanlarına ramazan yardımı yapmak isteyen kurumların hazırlıkları da hız kazandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan çalışmaya geçen birçok şirket, ramazan yardımlarını ve bayram hediyelerini, evden çalışan personeline kolay ve tasarruflu bir şekilde ulaştırmanın yollarını arıyor.

Multinet Up, çalışanların ve kurumların ihtiyacına göre özelleştirilebilir kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ailesinin diğer marka kartlarıyla online kullanım alternatifini, yardım yapmak isteyen kurumlara çözüm olarak sunuyor.

Bu uygulama ile kurumlar, çalışanlarına yardım ve hediyelerini tamamen online olarak tek tıkla ulaştırabilecek, ayrıca MultiGift'in tek fatura ile operasyonel kolaylık ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu avantajlarından yararlanabilecek.