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Multinet Up'tan ramazan yardımlarına dijital çözüm

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

MultiGift ailesine üye markalar ile kurumlar, çalışanlarına ramazan yardımlarını dijital kod veya sanal kart vererek yapabilirken, çalışanlar ihtiyaçlarını CarrefourSA, Migros, A101 gibi mağazalardan karşılayabiliyor

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, Türkiye'nin ilk kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile geleneksel ramazan koli yardımlarına dijital bir alternatif sunuyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı yaklaşırken çalışanlarına ramazan yardımı yapmak isteyen kurumların hazırlıkları da hız kazandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan çalışmaya geçen birçok şirket, ramazan yardımlarını ve bayram hediyelerini, evden çalışan personeline kolay ve tasarruflu bir şekilde ulaştırmanın yollarını arıyor.

Multinet Up, çalışanların ve kurumların ihtiyacına göre özelleştirilebilir kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ailesinin diğer marka kartlarıyla online kullanım alternatifini, yardım yapmak isteyen kurumlara çözüm olarak sunuyor.

Bu uygulama ile kurumlar, çalışanlarına yardım ve hediyelerini tamamen online olarak tek tıkla ulaştırabilecek, ayrıca MultiGift'in tek fatura ile operasyonel kolaylık ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu avantajlarından yararlanabilecek.

Çalışanlar tercihlerine göre, ister dijital kod veya sanal kart isterlerse de fiziki kartla bakiyelerini A101, CarrefourSA, Migros, Morhipo, IKEA ve English Home'da bulundukları yerden online olarak ya da mağazalarda kullanabilecek.

MultiGift'in dijital kodu sayesinde şirketler ramazan yardımlarını kolayca yapabilmenin, çalışanlar ise bakiyelerini diledikleri gibi, ihtiyaç duydukları market ürünlerinde kullanabilmenin avantajını yaşıyor.

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