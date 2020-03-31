Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, teknolojik altyapısı ve sunduğu temassız çözümleriyle hem çalışanlara hem de şirketlere güvenli ve hijyenik bir ödeme dünyası sunuyor.

Multinet Up açıklamasına göre, MultiNet kullanıcıları Multinet Up’ın mobil cüzdan uygulaması MultiPay ile ödemelerini tamamen dijital ve temassız olarak saniyeler içinde gerçekleştirebiliyorlar. Marketlerde kasa sırası beklemeden hizmet alıyor; eve verilen siparişlerin ödemesini kapıda saniyeler içinde ve temassız olarak yapabiliyorlar. MultiPay, marketlerde, gıda alışverişleri dahil 30 bin noktada temassız olarak kullanabiliyor.

Multinet Up, pratik, güvenli ve operasyon yükü olmayan Türkiye’nin ilk kurumsal hediye ve yardım kartı MultiGift ile koli hazırlama ve dağıtma süreçlerindeki zorluk ve riskleri de ortadan kaldırıyor. MultiGift, çalışanların, bakiyelerini gıdadan giyime yerel marketler dahil 20 bine yakın noktada geçerli bir ağda harcayabilmelerini mümkün kılıyor. Firma yetkilisi, çalışan sayısı fark etmeksizin tüm çalışanlarının işlemlerini tek kart üzerinden ve tek fatura ile gerçekleştirebiliyor. MultiGift, ayrıca gıda ile temasın da en aza indirilmesini sağlıyor.