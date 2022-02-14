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Müminhan Bilgin, Akdeniz Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

14.02.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müminhan Bilgin, Akdeniz Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Müminhan Bilgin, Akdeniz Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Akdeniz Eskrim Konfederasyonu (COMES) Genel Kurulu'nda Başkan Vekilimiz Müminhan Bilgin, Akdeniz Eskrim Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi." denildi.

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