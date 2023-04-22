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Munzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci, 250 kişilik ekip arıyor

22.04.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de otomobilin Munzur Çayı’na düşmesi sonucu kaybolan 3 genci 250 kişilik ekip arıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmadan şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi.

Munzur Çayı’na düşen kayıp 3 genci, 250 kişilik ekip arıyor

Diyarbakır’dan gezmek için Tunceli’ye gelen ve içinde Azat Demiral (21), Mehmet Can Demiral (22) ve 22 yaşındaki Baran Aslan Taş’ın bulunduğu otomobil, dün Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı’na uçmuştu. Kazayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Ekipler tarafından dün yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamazken bugün 250 kişilik ekip ile sabahın erken saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı.

Aracın çaya uçtuğu bölgede vinç yardımıyla JAK ekipleri tarafından arama çalışması yapılırken, su altı kameralarıyla da bölge taranıyor.
Tunceli’nin yanı sıra civar illerden gelen ekiplerin de destek verdiği çalışmalar çerçevesinde kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü’nde de botlarla su üstü aramaları gerçekleştiriliyor.
Kaza nedeniyle gençlerin aileleri Tunceli’ye gelerek çalışmaları takip ederken bazı yakınları ağıtlar yaktı.

Şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemeyen arama-kurtarma çalışmalarının Munzur Çayı’nın debisinin yüksek olması nedeniyle güçlükle yürütülebildiği kaydedildi.

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