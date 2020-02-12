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Murat Dağı'nda kayak yapmayı öğrenmek bedava

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Termal imkanlar ile kayağın bir arada sunulduğu Kütahya'nın Gediz ilçesine gelen kayakseverler, sertifikalı eğitimcilerden ücretsiz aldıkları 45 dakikalık dersin ardından kayak keyfi yaşıyor - Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Müdürü ve sertifikalı kayak eğitmeni Ayhan Keskin: - "Günlük 40-50 kişiye pist eğitimi veriyoruz. Hafta sonları bu eğitim için gelenler yoğunluk oluşturuyor"

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Gediz ilçesinde termal ile kayağın bir arada sunulduğu Murat Dağı'nı tercih eden ziyaretçiler, sertifikalı eğitimcilerden ücretsiz aldıkları 45 dakikalık dersin ardından kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Murat Dağı, zirvesine yakın kayak pistleri ve bin 500 metre rakımda 41 derece sıcaklığında termal kaynaklara sahip olmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

"Zor", "orta" ve "kolay" seviyelerde toplam bin 735 metrelik 3 pist bulunan Murat Dağı Termal Kayak Merkezine gelenler, beraberinde getirdikleri ya da merkezde kiraladıkları kayak takımlarıyla sertifikalı eğitimcilerden ders alabiliyor.

Ücretsiz verilen ve 45 dakika süren eğitimin ardından pist başlarına ulaşımı sağlayan 735 metrelik T-bar ya da 300 metrelik baby lifti kullanan kayakseverler, kar üstünde yolculuğun keyfine varıyor.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Müdürü ve sertifikalı kayak eğitmeni Ayhan Keskin, AA muhabirine, merkezin 2012 yılında faaliyete başladığını söyledi.

Bilinirliği artmaya başlayan merkezin yoğun ilgi gördüğünü belirten Keskin, şöyle devam etti:

"Misafirlerimiz geliyorlar, kayak takımlarını kiralıyorlar ve bizler tarafından eğitimler ücretsiz veriliyor. Benzer kayak merkezlerinde bu eğitimi almak isteyenler kişi başı 200-250 lira ödüyor. Bu yüzden ülke genelindeki kayak merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlarımız da bize çok ciddi anlamda rağbet gösteriyor. Günlük 40-50 kişiye pist eğitimi veriyoruz. Hafta sonları bu eğitim için gelenler yoğunluk oluşturuyor."

- "İlgi beklediğimizden kat kat fazla"

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Keskin, kendisinin de merkezin ziyaretçilerine ücretsiz kayak dersi verdiğini anlattı.

Bu derslerin önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Keskin, "10-20 kişilik gruplarımızı alıyoruz, 40-45 dakika içinde temel kayak eğitimimizi tamamlıyoruz. İlgi beklediğimizden kat kat fazla, bazı günler 150-200 kişiye eğitim veriyoruz. Buraya gelenlerin mutlu ve güler yüzlü ayrılması bir numaralı hedefimiz." dedi.

Eğitim alanlardan 9 yaşındaki Ali Berk Tuğkeskin de kayak yapmayı Murat Dağı'ndaki tesiste öğrendiğini belirterek, herkese bu sporu tavsiye etti.

Uşak'tan gelen Volkan Demir ise kayakla amatör olarak ilgilendiğini aktardı.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezinde amatörlere verilen derslerin ziyaretçiler için kayağın daha keyifli hale gelmesini sağladığını vurgulayan Demir, "Genç yaşlı herkes eğitimlerden faydalanıyor. Bu çok güzel bir şey. Hiçbir kayak merkezinde olmayan bir imkan." diye konuştu.

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