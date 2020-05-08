Murat Övüç özel hayatını anlattı: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Murat Övüç, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"ABLAMA EŞCİNSEL OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Babasının çok despot biri olduğunu söyleyen Murat Övüç, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakalıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım abilerim bana küstü" dedi.

KURU EKMEK YEDİM, KİRAMI ÖDEYEMEDİM

Evden ayrıldıktan sonra bir kafede fal bakarak geçinmeye çalıştığını söyleyen Murat Övüç, "Çok zor dönemler yaşadım. Ev sahibi kapıma dayandı. Evde kuru ekmek vardı. Hamburgerciden ketçap alıp onu sürerek yedim. Ben nereden geldiğimi unutmuyorum. Bu yüzden ihtiyacı olanlara yardım ediyorum. Sadece koronavirüs sürecinde 780 aileye yardım ettim. Bir reklamdan 20 bin lira alıyorum. Onun bir lirasını versen ne olur ki. Ben veriyorum. Erkek arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Kendisi bir Ermeni. Ramazan başında para gönderdi ve koliler hazırlattırıp ihtiyaç sahiplerine dağıttırdı" ifadelerini kullandı.