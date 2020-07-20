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Muratpaşa Belediyesi’nden Şirinyalı açıklaması

ANTALYA HABERLERİ  | 20.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi tarafından, Şirinyalı Mahallesi’nde devam eden bir inşaat çalışmasına ilişkin dile getirilen çeşitli iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.İnşaat çalışmasının devam ettiği Demircikara tapulamasına kayıtlı 5804 ada 11 parselin, özel mülkiyet alanı olduğunun ifade edildiği açılamada, “İddia edildiği gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen falez doğal sit alanı içinde değildir.

Muratpaşa Belediyesi tarafından, Şirinyalı Mahallesi’nde devam eden bir inşaat çalışmasına ilişkin dile getirilen çeşitli iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.
İnşaat çalışmasının devam ettiği Demircikara tapulamasına kayıtlı 5804 ada 11 parselin, özel mülkiyet alanı olduğunun ifade edildiği açılamada, “İddia edildiği gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen falez doğal sit alanı içinde değildir. Yaklaşık 25 yıl önce alana ilişkin başlayan plan sürecinde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Haziran 1996 tarih ve 20 sayılı kararıyla 1817 metrekare genişliğe sahip parseli, bodrum kat hariç en fazla 5.5 metre yüksekliğe sahip olacak şekilde günübirlik tesis alanı olarak planlanmıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Mayıs 2018 tarih ve 571 sayılı kararının 6’ncı maddesi ile de bodrum katında otopark, hidrofor ve su deposu metrekareleri belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklama şöyle devam etti:
“Mülk sahibi, Haziran 1996 tarih ve 20 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararına istinaden, hazırlattığı, jeoloji ve jeofizik mühendislerince onaylı zemin etüt raporu ve statik, elektronik, makine projelerini belediyemize ibra ederek yapı ruhsatı için başvurmuştur. Toplam 1817 metrekare genişliğindeki parselin 90.72 metrekaresi inşaat alanı olarak düzenlenirken tüm yasal süreçlerin yerine getirilmesiyle alan, ofis - iş yeri nitelikli yapı yapılmak üzere, 8 Haziran 2020’de yapı ruhsatı almıştır. Belediyemiz, yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde, imar planları ve meclis kararları doğrultusunda, gerekli uzman raporları ve evrakların ibra edilmesi sonucu yapı ruhsatı vermiş; gerekli denetimleri yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.
Yukarıda özetlenen süreç, ilgili taraflarca bilinmesine rağmen belediyemizi zan altında bırakacak söylemleri kullananlar hakkında yasal yollara başvuru hakkımızın saklı olduğunu belirtir, yukarıdaki bilgileri kamuoyu ile saygıyla paylaşırız”

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