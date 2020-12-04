YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa Belediyespor, Görele’yi ağırlayacak

Muratpaşa Belediyespor, Görele’yi ağırlayacak

ANTALYA HABERLERİ  | 04.12.2020 14:00 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ligin 9’uncu haftasında Giresun temsilcisi Görele Belediyespor’u ağırlayacak.Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında yapılacak tek maçta Muratpaşa Belediyespor ve Görele Belediyespor karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor, Görele’yi ağırlayacak

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ligin 9’uncu haftasında Giresun temsilcisi Görele Belediyespor’u ağırlayacak.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında yapılacak tek maçta Muratpaşa Belediyespor ve Görele Belediyespor karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, 6 Aralık Pazar saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetecek. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı antrenörü Sertan Sarpaş, zorlu maça pandemi önlemlerini alarak hazırlandıklarını söyledi. Sarpaş, Görele maçıyla 6 maçlık zorlu bir periyoda gireceklerini ve bu periyodu en iyi şekilde geçebilmek için çalıştıklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
12:52
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Gizem Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Barış Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.