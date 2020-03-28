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Muratpaşa’da beş mahallede dezenfekte çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği siperlikli yüz maskelerini hijyen ekiplerine dağıtırken, 10 arazöz ve 74 kişiden oluşan ekip Etiler, Dutlubahçe, Kızılarık, Kızıltoprak ve Konuksever mahallelerine girdi.

Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği siperlikli yüz maskelerini hijyen ekiplerine dağıtırken, 10 arazöz ve 74 kişiden oluşan ekip Etiler, Dutlubahçe, Kızılarık, Kızıltoprak ve Konuksever mahallelerine girdi. Mahallerde cadde ve sokaklar, pazar yerleri, parklar baştan sona dezenfekte edildi.
10 arazözle birlikte 74 kişinin yer aldığı hijyen ekipleri, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Topum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işyerinde toplantıya katıldı. Ekipler burada hem toplum sağlığı hem de kendi sağlıklarını korumak için alınması gereken önlemleri tek tek gözden geçirdi, virüsle mücadele kullandıkları ekipmanları kontrol etti. Ekiplere bugün, Muratpaşa Belediyesi’nin ASSİM’de bulunan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi’nde 3 boyutlu yazıcılarla üretilen siperlikli yüz maskeleri de dağıtıldı.
Son kontrollerin ardından ekipler, Etiler, Dutlubahçe, Kızılarık, Kızıltoprak ve Konuksever mahallelerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için dağıldı. Mahallelerde arazözler cadde ve sokakları ilaçlı sularla yıkarken dezenfekte ekipleri de pazar yerleri ve parklar başta olmak ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

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