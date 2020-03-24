Muratpaşa’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçeyi temizleyip dezenfekte ediyor. Salgınla mücadelesinde Sağlık Bakanlığı izinli biyosidal ürünleri kullanan Muratpaşa Belediyesi, bankamatiklerin dahi üzerinde bulunabilecek virüslerle savaş açtı.

Pandemi haline dönüşen korona virüs salgınına karşı önlemlerini sıklaştırarak sürdüren Muratpaşa Belediyesi, genel kamu yönetiminin aldığı kararlar çerçevesinde üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getiriyor. 500 bini aşkın nüfusunun yanı sıra ilçede bulunan hastaneler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla Antalya’nın kent hayatının merkezi olan ilçede Muratpaşa Belediyesi, sorumluluk alanındaki tüm cadde ve sokakları, semt pazarlarını özel temizlik maddeleriyle yıkayıp dezenfekte ediyor. Bununla birlikte ilçede bulunan polis merkezlerinden aile sağlık merkezlerine kamu kurumlarında da dezenfekte çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, bankamatikleri ,Sağlık Bakanlığı izinli biyosidal ürünler kullanarak temizliyor.

10 hijyen ekibi

Muratpaşa’nın temizlik ve dezenfekte çalışmaları 10 arazöz ve 74 kişiden oluşturulan 10 hijyen ekibince yürütülüyor. Muratpaşa’nın çalışma yaptığı yerler arasında Üç Kapılar gibi kentin önemli tarihi merkezlerinin yanı sıra camiler, Yenikapı, Demircikara, Meydan polis merkezleri, Atatürk Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri, Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, PTT şubeleri, 112 Acil Servis İstasyonu, noterler yer alıyor. Ekipler park ve bahçelerde, açık hava çocuk oyun grupları da düzenli aralıklarla dezenfekte ediyor.