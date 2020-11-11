Muratpaşa’da fidanlar toprakla buluştu

Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çocuklar, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında çam fidanlarını Kundu bölgesinde hazırlanan alanda toprakla buluşturdu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü organizasyonunda, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ‘Geleceğe nefes’ kampanyasına katıldı. Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve çocuklarla birlikte çam fidanlarını toprakla buluşturan Başkan Uysal, "Muratpaşa’mız yeşil konusunda örnek bir bölge. İlçemiz yeşil alan oranı çok yüksek bir bölge ama daha da yüksek olmalı. Fidan dikerek; orman alanlarını yoğunlaştırırken, orman alanlarında özel mülkiyet oluşumunu da önlememiz lazım. Ormanlarımızın, başka amaçlarla kullanımını önlemememiz lazım, bu sayede ormanlarımızı arttırabilir, bölgemizin, ülkemizin habitatına katkı sağlayabiliriz" dedi.

Türkiye’nin ve dünyanın daha temiz, daha yeşil olması için birlikte çalışacaklarını söyleyen Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ise şöyle konuştu;

"11’e 11’de tüm Türkiye’de, bugün bu saatlerde ağaç dikim törenleri gerçekleştiriliyor. İlk kez geçen sene Ulusal Ağaçlandırma Bayramı adı altında başlayan bir program. Bu sene 30 farklı ülkede de Türkiye’ den örnek alınarak uygulanmaya başlandı. Sağ olsunlar bütün kurum müdürlerimiz ve belediye başkanımız burada, bizler buradayız. İnşallah bu programlar, bu şekilde yaygınlaştırılarak devam edecek”

