Muratpaşa’da Tekelioğlu caddesinin bir bölümü 10 günlüğüne kapanıyor

Antalya’da Muratpaşa İlçesi Tekelioğlu Caddesi güney aksının 1956 sokak ile 1966 sokakları arasında kalan kısmı Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci etap yağmur suyu inşaat çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Pazartesi’den itibaren 10 gün süre ile trafiğe kapalı olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi’nde yağmur suyu alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bölgenin yağmur suyunu sorununu çözecek ilk etap çalışmaların tamamlanmasının ardından projede ikinci etaba geçiliyor.

UKOME Genel Kurul kararı ile Tekelioğlu Caddesi güney aksının 1956 sokak ile 1966 sokakları arasında kalan kısmı ikinci etap yağmur suyu inşaat çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren 10 gün süre ile trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif yol olarak 1960, 1963 ve 1962 sokak güzergahlarını kullanacak.

