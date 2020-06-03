YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş Belediyesi itfaiye personellerine eğitim

Muş Belediyesi itfaiye personellerine eğitim

MUŞ HABERLERİ  | 03.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan personellere hizmet içi eğitim verildi.Hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırmak amacıyla eğitim programlarını aksatmayan Muş Belediyesi, son olarak itfaiye personellerine yönelik mesleki eğitim düzenledi.

Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan personellere hizmet içi eğitim verildi.
Hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırmak amacıyla eğitim programlarını aksatmayan Muş Belediyesi, son olarak itfaiye personellerine yönelik mesleki eğitim düzenledi. Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde personellere; yangın, türleri, alınması gereken önlemler, müdahale yöntemleri gibi birçok konuda bilgiler aktarıldı. Düzenli bir şekilde verilen teorik eğitimlerin ardından personellere uygulamalı eğitimler de verilecek.
Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Karasu tarafından verilen eğitimlerde; yangına ilk müdahale, yangın çeşitleri, yangın söndürme metotları ve hangi yangına nasıl ve hangi araçlarla müdahale edileceği gibi konularda detaylı bilgiler verilirken, slayt gösterimleri ile kamuoyunda büyük yankı uyandıran yangınlar ve bu yangınlarda yapılan doğrular ile hayati önem taşıyan yanlışlar masaya yatırılarak personeller bu konuda bilinçlendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Demet Akalın ilgi alanım değil''Demet Akalın ilgi alanım değil'
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Muş Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
02:55
Sabah
04:43
Öğle
12:17
İkindi
16:12
Akşam
19:41
Yatsı
21:21

Muş Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Sağlık Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muş'ta HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak terör suçundan tutuklandı

Muş'ta HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak terör suçundan tutuklandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muş’ta bir ailenin verdiği iftarda 13 kişiye korona virüs bulaştı

Muş’ta bir ailenin verdiği iftarda 13 kişiye korona virüs bulaştı

Mtso Başkanı Sinecem'den Birlik Çağrısı

Mtso Başkanı Sinecem'den Birlik Çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.