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  4. Muş Belediyesinin projeleri görücüye çıktı

Muş Belediyesinin projeleri görücüye çıktı

MUŞ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Muş Belediyesinin projeleri görücüye çıktı.Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda Muş Belediyesinin projeleri de sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Muş Belediyesinin projeleri görücüye çıktı.
Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda Muş Belediyesinin projeleri de sergilendi. Belediyelerin önemli projelerinin ödüllendirileceği programa Muş Belediyesi de Muş Kent Meydanı Projesi ile katıldı. Program kapsamında Ankara’da bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş standını ziyaret eden misafirleri ağırlayarak hasbihal etti. Zaman zaman diğer stantları gezen Başkan Asya, karşılaştığı Muşlu hemşehrilerle hasret giderdi.
İki günlük programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Feyat Asya, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Bakanlıklarımızın ve Türkiye Belediyeler Birliğimizin işbirliğinde Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergi programı çerçevesinde güzel bir organizasyon yapıldı. Muş Belediyesi olarak ilimizi temsilen biz de burada standımızı açarak projelerimizi sergiledik. Teknolojik imkanlarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projelerin yer aldığı bir organizasyonda bulunmak bizim için çok önemli. Eski hastane bölgesinde uygulayacağımız Kent Meydanı Projesi ile programa katıldık. Umudumuz ve temennimiz bu projemizin ödüle layık görülmesidir. Kongre vesilesi ile standımızı ziyaret eden hemşehrilerimizle hasret giderme şansımız oldu. İlimizin son yollardaki değişimini, belediye projelerini kendilerine anlattık. Diğer stantları ziyaret ederek ilimizde uygulayabileceğimiz projeleri değerlendirdik. Bu tür programların verimli olduğunu müşahade edebiliyoruz. Yeniliklerle farklı kazanımlar elde edebiliyoruz. Ortak akılla daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Umut Eczanesi
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Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
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