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Muş merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

MUŞ HABERLERİ  | 15.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Muş merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ kapsamında 10 Eylül 2020 günü Muş’ta 5, Bingöl’de 1, Bitlis’te 1 ve İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 8 adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Muş merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Muş merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ kapsamında 10 Eylül 2020 günü Muş’ta 5, Bingöl’de 1, Bitlis’te 1 ve İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 8 adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda; 3,7 gram toz esrar maddesi, 2,3 gram metamfetamin maddesi, 1 adet kova olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kırpma aparatının ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 6 ara yakalama yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu yakalamalarda 13 şüpheliye ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak’ suçundan işlem yapılmış; 40,01 gram toz esrar, 10 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanmıştır” denildi.

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