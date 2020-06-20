Muş tarihi Murat Köprüsü çevresindeki yatırımlarla turizm ve istihdam atağında

Muş Valiliğinin hayata geçirdiği "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında Murat Köprüsü çevresinde yapılan çalışmalar, kentin ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan tarihi Murat Köprüsü çevresine yapılan yeni çalışmalarla hem yöredeki kadınlara istihdam alanı oluşturulacak hem de turizm canlandırılacak.

"Murat Nehri Çevresi Tematik Rekreasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında, Valilikçe tarihi köprü çevresine, yöresel ürünlerin üretimi, dezavantajlı kadınların çalışacağı üretim atölyesi, sergi alanı ve macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terası ile iskele inşa ediliyor.

Vali İlker Gündüzöz, ağustos sonunda tamamlanması planlanan proje çalışmalarını inceledi. Gündüzöz, kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Muş'ta yapıldığını hatırlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Muş müthiş doğa zenginliğine sahip, biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir il. Burada çok önemli olan Murat Nehri bulunuyor. Nehrin üzerinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Murat Köprümüz var. Burası önemli bir destinasyon olabilecek nokta ama bugüne kadar değerlendirilmemiş. Hazırladığımız projeye finansman bulmak suretiyle bu işe başladık. Önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Çalışmalarımız 2 aydır devam ediyor. Bugün itibarıyla altyapı bitti ve üst yapıdaki binalar meydana çıkmaya başladı. Burada zipline ve atlama kulelerini görebiliyoruz."