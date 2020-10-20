YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Musabeyli’de üzüm işletme tesisi için protokol

Musabeyli’de üzüm işletme tesisi için protokol

KİLİS HABERLERİ  | 20.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kurulacak olan Üzüm tesisiyle ilgili protokol imzalandı.GAP İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Musabeyli Üzüm İşleme Tesisi Kurulması” projesi Kilis Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülecek projenin imzası Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz tarafından işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kurulacak olan Üzüm tesisiyle ilgili protokol imzalandı.
GAP İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Musabeyli Üzüm İşleme Tesisi Kurulması” projesi Kilis Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülecek projenin imzası Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz tarafından işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Üzüm Üreticileri Birliği Başkanlığı Şıhmehmet Yalçın, Musabeyli Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız ile yetkililer katıldı.
İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Ajansımız ile GAP idaresinin mali destekleri ile Kilis’in Musabeyli ilçesinde kurulacak Üzüm İşleme Tesisinin sözleşmesini imzaladı. Entegre kaynak verimliliği esasına göre kurulacak tesiste işlenecek üzümler endüstriyel bir ürün haline gelerek oluşturulacak marka ile iç ve dış piyasaya arz edilecek” dedi.
GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, “ GAP İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Musabeyli Üzüm İşleme Tesisi Kurulması projesi Kilis Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülecek olup, projeye ait işbirliği protokolü taraflarca imzalandı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Düğün olmayacak mı? Düğün olmayacak mı?
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Hizmet-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplandı
Hizmet-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplandı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Engelli dostu Öveçler Çankaya Evi’nde çalışmalar tam gaz
Engelli dostu Öveçler Çankaya Evi’nde çalışmalar tam gaz
Keşan’da toplu taşıma araçlarına denetimler devam ediyor
Keşan’da toplu taşıma araçlarına denetimler devam ediyor
Eshab-ı Kehf ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak
Eshab-ı Kehf ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak

Kilis Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:21
İkindi
15:27
Akşam
17:56
Yatsı
19:10

Kilis Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak
Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi
Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.