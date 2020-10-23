Müşavir Gürbüz, Rektör Aldemir’i ziyaret etti

Başbakanlık eski Müşaviri, Tarım Bakanlığı Müşaviri Nihat Gürbüz ve eşi Seval Gürbüz, Adnan Menderes Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i tebrik etti.

Önceki dönem Başbakanlık Müşavirliği görevini yürüten ve şu anda Tarım Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Nihat Gürbüz, ADÜ’nün gıda ve tarım alanlarında yürütmekte olduğu bilimsel çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, çalışmaları takdirle izlediklerini söyledi. Gürbüz, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin başarılı çalışmalarını ve projelerini görüyoruz. Bu başarının giderek büyüyeceğinden eminim. Bu vesileyle Rektörüm Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in başarılarının devamını diliyorum" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın’ın bereketli topraklara sahip önemli bir il olduğunu ifade ederek; “Eğitim ile üretimi birleştiren Üniversitemiz Ziraat Fakültesinde ürünlerinin kalitesini tescilleyerek markalaşmasında önemli adımlar atmaktayız. Projelerimiz ve bu konudaki çalışmalarımız devam edecek; hem ülkemiz tarımına katkı sağlayıp hem de ilimizin tarımsal anlamda yönlendiricisi, lokomotifi olmak önceliğimiz. İnşallah yakın zamanda ADÜ isminden bu konuda sıkça bahsettirecek bir üretim merkezi olacak” diye konuştu.

Üniversitenin çalışmalarının bakanlıkça takdirle izlendiğini bilmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini de ifade eden Rektör Aldemir, “Başbakanlık eski Müşaviri olarak önemli çalışmalarda bulunmuş, Tarım Bakanlığı Müşaviri olarak ülkemiz tarımının gelişmesine büyük katkılar sağlayan Nihat Gürbüz’ü ağırlamaktan mutluluk duyuyor ve bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesiyle sona erdi.

