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MÜSİAD, 38 ilde "Türkiye'nin Karavan Park Haritası"nı oluşturuyor

TRABZON HABERLERİ  | 18.08.2020 16:19 | Son Güncelleme

MÜSİAD, 38 ilde "Türkiye'nin Karavan Park Haritası"nı oluşturuyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Karavan Park Projesi kapsamında, 38 ilde "Türkiye'nin Karavan Park Haritası"nı oluşturarak alternatif turizmi harekete geçirmeyi hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle MÜSİAD, üstlendiği proje için belirlediği illerde çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van ve Trabzon potansiyel iller olarak seçildi.

MÜSİAD Genel Merkez Yeni Turizm Kaynakları Komitesi Teşkilat Başkanı Ümit Hotaman, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile karavan turizmiyle ilgili sürecin başladığını söyledi.

Hotaman, karavan turizmiyle ilgilenen 6 milyon misafirin Türkiye'ye gelmesi için çalıştıklarını anlatarak, "Türkiye'de karavan turizmi ihtiyacının artması üzerine bir proje başlattık. MÜSİAD olarak Türkiye'deki karavan turizmini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Karavancılarımız, Türkiye'ye geldiği zaman yaklaşık günlük 200 dolar civarında bir harcama yapacak. Bu geliri Türkiye'ye çekmek istiyoruz." dedi.

- 38 ilde 75 turizm noktası

MÜSİAD olarak Türkiye'de karavan turizmine uygun olarak belirledikleri yerler hakkında da bilgi veren Hotaman, "Şubelerimizde de karavan turizmiyle ilgili çalışmalara başlandı. Yaklaşık 75 turizm noktası belirlendi. Bu noktalar gittikçe artıyor çünkü talep çok fazla. İl ve ilçe belediye başkanlıkları bu konuya ilgi gösteriyorlar. İlk etapta 38 ilde belirlenen 75 turizm noktasını önümüzdeki günlerde bakanlığa ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Hotaman, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'Türkiye'nin Karavan Park Haritası'nı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da projeyi yakından takip ediyor. Projeyi bir sene içerisinde tamamlayarak, ülkemize gelir kaynağı oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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