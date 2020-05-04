MÜSİAD Ankara'dan Kovid-19 sonrası için "tersine beyin göçü" politikası önerisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "iyi bir şekilde yol aldığını" belirterek, "Yurt dışında ikamet eden ve çalışan bilim insanları, akademisyen, girişimci, yatırımcılar ile bilişim gibi sektörlerde yer alan vatandaşlarımızı ülkemize davet etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Acar, yazılı açıklamasında, ülkenin salgın sonrası yeni düzende daha başarılı ve daha rekabetçi olması için altyapısını ve üretim politikalarını hazır hale getirilmesinin önemine dikkati çekti.

Yurt dışında çeşitli alanlarda çalışma yapan yetkin vatandaşların anavatanlarına kesin dönüş için istihdam politikaları hazırlamanın önemini vurgulayan Acar, "Devletimizin gerçekleştireceği tersine beyin göçü programı ile ülkemizin nitelikli kalkınma faaliyetlerine hız katacaktır. Böylece Türkiye hem bölgesinde hem de dünya genelinde üretim, istihdam ve güven açısından bir cazibe noktası haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.