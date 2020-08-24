MÜSİAD EXPO 2020 için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en önemli ekonomik ve ticari etkinliklerinden MÜSİAD EXPO Fuarı, bu yıl 18-21 Kasım'da ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

MÜSİAD açıklamasına göre, Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve büyük sermaye platformu MÜSİAD, Türkiye’nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP ile güçlerini birleştirerek ülke ticaretine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin bölgesinde etkin ve global düzeyde saygın bir konumda yer alması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Türk iş dünyasının dünya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması amacıyla iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO Fuarını, bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek.

- Fuar birçok organizasyona ev sahipliği yapacak

Dört gün boyunca devam edecek fuarla eş zamanlı olarak birçok konferans, panel, ülke sunumları, bölgesel forumlar ve ikili iş görüşmeleri de düzenlenecek.

MÜSİAD EXPO Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası İş Forumu- International Business Forum (IBF) programına ev sahipliği yapacak.